Всичко за Je Suis Charlie

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Последни новини Свят
Quo vadis*, Франция?

Quo vadis*, Франция?

JE SUIS CHARLIE  Кое ще победи - смехът или страхът, куршумът или моливът, войната или мирът? Иван Филчев, специалният пратеник на "Стандарт", е в Па...

19 януари | 7:55
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Да умреш от смях в Париж

Да умреш от смях в Париж

След касапницата дори разпродажбите секнаха, а столичани заобичаха ченгетата JE SUIS CHARLIE Кой ще победи - смехът или страхът, куршумът или моливъ...

14 януари | 7:35
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