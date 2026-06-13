Куп изненади в първата вечер на Jazzфест 2025 в Стара Загора
Зам.-кметът Павлина Делчева: „Пожелавам на всички, в рамките на фестивалните вечери, да успеете да забравите за лошите неща и да се потопите в този др...
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Зам.-кметът Павлина Делчева: „Пожелавам на всички, в рамките на фестивалните вечери, да успеете да забравите за лошите неща и да се потопите в този др...