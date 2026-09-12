Лекари искат нова промяна с извинителните бележки. Засяга родителите
Българската педиатрична асоциация с предложение
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Българската педиатрична асоциация с предложение
Кога ще минем на е-трудова книжка?
С извинителна бележка ще обясняваме защо не сме могли да гласуваме, ако се въведе задължителният вот. В нея работодателят ни ще посочи например, че см...