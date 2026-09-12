Телефоните пищят. Проверка в половин България
Тестват системата за ранно предупреждение и BG-ALERT
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Тестват системата за ранно предупреждение и BG-ALERT
Вентилационната система също подлежи на периодична проверка
С изпращане на кратки съобщения (SMS-и) на мобилния телефон от Националната агенция за приходи напомнят на длъжници, че трябва да платят налозите си....
Вече е активирана услугата SMS – известяване за настъпили промени в хода на дела, които клиентът на уеб портала на Съдебната палата в Добрич е избрал....
Пращат съобщения по телефона и за датата на делото Решенията на съда ще бъдат изпращани с sms до страните по делото. Услугата се въвежда за първи път...
Ще търсят изгубени деца с уредбата