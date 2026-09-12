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Пращат SMS-и на длъжници

Пращат SMS-и на длъжници

С изпращане на кратки съобщения (SMS-и) на мобилния телефон от Националната агенция за приходи напомнят на длъжници, че трябва да платят налозите си....

09 октомври | 21:25
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