Скандал заради изсечени дървета в София. Спорят общински съветници
Ако трябва да се преправя проектът, е трябвало реновирането да се забави с година
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Ако трябва да се преправя проектът, е трябвало реновирането да се забави с година
За възстановяването на шпила и подпорната дървена конструкция
300 тригодишни плодни дръвчета са унищожени край сливенското село Камен. Дърветата са сечени, съобщиха от полицията. Унищожаването е извършено в мест...
Банско и Разлог обявиха война на бракониерите в горите. Двете общини предприемат крути мерки срещу нарушителите заедно с горските стопанства и полицей...
Близо 16 декара гори край Пирдоп са незаконно изсечени. 6 от декарите са на територията на "Държавно горско стопанство-Пирдоп", а останалите - в частн...
Близо 50 дървета, растящи в защитена местност, са изсечени до момента заради строителството на зоопарка в Пловдив. Това алармираха протестиращи пред б...
София. Реалистично е да се говори за 1 милион куб. метра дървесина, които се изсичат незаконно всяка година. Това обяви министърът на земеделието и хр...
София. Новият шеф на парк "Българка" е некомпетентен. Това заяви в студиото на "Здравей, България" Мая Радева, която досега ръководеше парка, но бе ув...
Един е задържан при безредиците по време на изкореняването на дърветата
Обсъждането на проекта ще продължи, увери Фандъкова.
София. Граждани се вдигат на протест днес, срещу изготвения план на Столична община за трамвайна линия, която да пресича Борисовата градина. Според пл...