Израелската армия в повишена готовност
Израелският министър на отбраната Нафтали Бенет се срещна днес с ръководители на разузнаването и на въоръжените сили за оценка на ситуацията
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Израелският министър на отбраната Нафтали Бенет се срещна днес с ръководители на разузнаването и на въоръжените сили за оценка на ситуацията