Осъществи се инициатива подкрепяща българските училища
Какво става с изоставените им сгради
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Какво става с изоставените им сгради
Историята има продължение
Две непълнолетни момчета от Афганистан бяха открити да се скитат без пари и документи в Разград. Тиенейджърите на 15 и 17 години били изоставени от ка...
Случайността събира брат и сестра, захвърлени с години в домове за сираци