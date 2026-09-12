Кабинетът с изнесено заседание в Букурещ
Премиерите Борисов и Понта обсъждат вертикален газов коридор Север-Юг Правителството ще проведе изнесено заседание в румънската столица Букурещ в пет...
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Премиерите Борисов и Понта обсъждат вертикален газов коридор Север-Юг Правителството ще проведе изнесено заседание в румънската столица Букурещ в пет...
Ако опозицията си бе свършила работата, тръбата щеше да е готова, заяви Стойнев
Именно енергетиката бе секторът, който свали правителството на Борисов, заяви министър Стойнев Ловеч. "Бих искал да напомня, че от досегашните вотове...
Ловеч. Правителството днес ще проведе изнесено заседание в Ловеч, което ще се проведе в сградата на областната администрация в града. Очаква се след...
16 милиона евро по Норвежката програма за кулутурни атракциони