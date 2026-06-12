Измамница на Мартин Петров влиза за 15 години в затвора!
Това е първото решение на СГП
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Това е първото решение на СГП
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Нана Гладуиш издирва измамница, която задигнала хиляди левове, дарени за болни хора. Тя създала фалшива група във Фейсбук, наречена "Подарявам, давам...
Приключи тригодишно разследване срещу хитра и ловка измамница от Троян. Тя успяла да оплете в лъжите си 38-годишен мъж от Петрич през 2012 година. 32-...
Благоевград. Николинка Василева, която се представя като "ходжа Гюлшан" пред хората, които мами, бе пусната на свобода срещу парична гаранция от 2000...