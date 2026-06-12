Кръстосват оръжия от Средновековието в музея във Варна
Варна. Реплики на историческо въоръжение и снаряжение от българското средновековие за периода от VI до XIV век. ще бъдат показани във Варненския архео...
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Варна. Реплики на историческо въоръжение и снаряжение от българското средновековие за периода от VI до XIV век. ще бъдат показани във Варненския архео...