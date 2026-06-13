Лекар с ключови думи за Covid-19
Какви са препоръките
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Какви са препоръките
Това ще стане до средата на март
Тя все още работи от вкъщи и се включва онлайн в ефир
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Премиерът беше две седмици под карантина и работеше дистанционно заради съпругата си
Бизнесменът Кирил Домусчиев съобщи, че се е преборил с коронавируса COVID-19
Стив Уолш от Англия се заразил с вируса по време на конференция в Сингапур