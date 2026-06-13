Московски с цел за растеж на морския сектор
Нашата цел е постигане на устойчив растеж на синия (морски) сектор, заяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Мо...
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Нашата цел е постигане на устойчив растеж на синия (морски) сектор, заяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Мо...