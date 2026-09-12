Чужденци паднаха в капана на планината край Седемте рилски езера
Днес условията за туризъм в планините са лоши
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Днес условията за туризъм в планините са лоши
Стабилизираха състоянието на малкия Мохамед, който се изгуби в гората и оцеля след като прекара повече от 100 часа без храна и вода. Това съобщи Нова...
Семейство с 8-месечно бебе се изгуби във Врачанския Балкан. Малко преди 20 ч. снощи в пожарната е постъпил сигнал за изгубило се семейство от Полша. Н...
Дядо и внуче се загубиха в гора в Пампорово. Спасителната акция за издирването им е продължила близо пет часа. Двамата са открити в добро състояние ок...
Тийнейджър се е изгубил в Средна гора, в района на Копривщица между Пирдоп и Стрелча. Това съобщиха за „Фокус" от Планинска спасителна служба (ПСС) къ...
Изчезнал на 1 септември козар от село Винище е открит на следващия ден, съобщиха от областната дирекция на МВР в Монтана. 77-годишният Георги Славчев...
Туристи с деца се изгубиха в Рила. Това съобщи бТВ и уточни, че Планинската спасителна служба в Благоевград е започнала операция по издирването им. Г...
Китаристът на "Металика" Кърк Хамет изгубил айфона си, на който бил нахвърлял идеи за 250 нови парчета. "Стана преди шест месеца. Не ми пука за тъпия...
Пореден инцидент в Пирин планина с изгубили се чужди туристи вдигна на крак планинските спасители малко след 17,00 часа в понеделник. Сигналът е получ...
Парапланери ще се включат в издирването на тримата младежи, които се изгубиха под връх Ботев. Те са на около 20 години. Христо и Веселин са от Велико...