Критично е състоянието на изгорелите мъж и жена
Остава критично състоянието на мъжа и жената, които бяха приети с тежки изгаряния в "Пирогов". Това съобщи Нова тв. Стандарт Нюз припомня, че инциден...
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Остава критично състоянието на мъжа и жената, които бяха приети с тежки изгаряния в "Пирогов". Това съобщи Нова тв. Стандарт Нюз припомня, че инциден...
Двама души са загинали тази нощ при пожар в лека кола, недалеч от Чирпан, съобщиха от полицията в Стара Загора. На 2 септември, около 2.00 ч., в ОДМВР...
Двамата се задушиха от лумналия пожар, съседи се опитали да им помогнат Майка и син изгоряха, докато са спели при пожар в дома им в пловдивското село...
Новгород. Тридесет и седем души загинаха при пожар, избухнал в нощта срещу петък в психодиспансер в Новгородска област в Русия, съобщи АП. От развали...
Враца. Мощен пожар изпепели шест коли и сервиз с три гаража на автомобилния състезател Николай Иванов от Враца. Огънят лумнал минути след полунощ в ср...