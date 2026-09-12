За кой бизнес ще има радост догодина
Хлябът остава без ДДС
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Хлябът остава без ДДС
Книгоиздателският и книгоразпространителският сектор са пред колапс
Учениците в първи и пети клас ще останат без нови учебници. Според новия закон за училищното образование следващата учебна година те трябваше да имат...
Следващата учебна година може да започне без нови учебници за първи и пети клас, опасяват се издатели. От 2016-2017 учебна година тези два випуска тря...
Гоце Смилевски дръзко разкрива сенчестата биография на психоаналитика
София. Три години след първия и неуспешен опит ГДБОП да спре сайта Chitanka.info, на който са качени книги от български и чужди автори за свободно сва...