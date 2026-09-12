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Димитър Делчев: Болшинството от децата в конфликт със закона са неграмотни - проблемът не се решава

Димитър Делчев: Болшинството от децата в конфликт със закона са неграмотни - проблемът не се решава

Законът не позволява възпитателите в СПУ и ВУИ да се занимават с проблема, казва Делчев след посещенията си тези училища в страната Димитър Делчев, н...

04 октомври | 11:32
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