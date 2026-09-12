Председателят на ПЕС-Жени Зита Гурмай подкрепи Анелия Клисарова за кмет на Варна

Анелия вижда проблемите със сърцето си „След срещите, които имах днес във Варна, видях, че много хора разбират, че е дошъл моментът за кмет жена. Тя...