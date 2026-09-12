Разкриха. Що за птица е избирателят на "Величие"
За какви партии са гласували тези хора
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За какви партии са гласували тези хора
И защо му отнеха гласа
Изведоха от секция кмета на Красново, гледал на екрана за кого се гласува
Британската полиция в град Кливланд започна разследване защо куче на име Зевс е вписано в списъка на избирателите за изборите за Европейски парламент,...