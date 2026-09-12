Германия избира Бундестаг. Ауфвидерзеен, Меркел!
Над 60 милиона германски граждани имат право да гласуват на парламентарните избори
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Над 60 милиона германски граждани имат право да гласуват на парламентарните избори
„Спаси София“ смята, че има манипулации поне за два проекта, общината призна за един и отне гласовете му
Столичани могат да гласуват до 30 ноември, "Целувката" е единственият културен проект
Враца ще отбележи Трифон Зарезан със зарязване на лози в Етнографско-възрожденския комплекс в града. Празникът е организиран от местната община. В нед...
Рекорден брой кандидати - 10, се явиха на президентските избори в Португалия вчера. Първите предварителни резултати се очакваха след полунощ, но споре...
Ню Йорк. Нюйоркчани избират кой да седне в стола на емблематичния кмет Майкъл Блумбърг. 52-годишният Бил де Блазио, който е кандидат на демократите,...