Всичко за Избира

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Враца избира „Цар на лозята"

Враца избира „Цар на лозята"

Враца ще отбележи Трифон Зарезан със зарязване на лози в Етнографско-възрожденския комплекс в града. Празникът е организиран от местната община. В нед...

05 февруари | 11:11
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Португалия избира президент

Португалия избира президент

Рекорден брой кандидати - 10, се явиха на президентските избори в Португалия вчера. Първите предварителни резултати се очакваха след полунощ, но споре...

24 януари | 21:40
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