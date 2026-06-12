Бой с портокали в Италия (ВИДЕО)
Бой с портокали в Италия. Хиляди хора се събраха в град Ивреа, за да участват в традиционното замерване с цитрусови плодове. Традицията повелява участ...
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Бой с портокали в Италия. Хиляди хора се събраха в град Ивреа, за да участват в традиционното замерване с цитрусови плодове. Традицията повелява участ...