Приятелски огън! Нов удар по Димо Алексиев
Танев припомни поведението на Андре Токев
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Танев припомни поведението на Андре Токев
Какво се случва с него
Това е безотговорно и престъпно невежество, заяви тв водещият
"Мисис Баба" стана Диана Петрова
Благословия е да имам такъв приятел като него, заяви шоуменът
Поредният съквартирант, изгонен от къщата на VIP Brother, е Катрин Вачева. Късно снощи зрителите дадоха най-голяма подкрепа за Ернестина Шинова, която...
София. Иво Танев и Неве са новите участници в шоуто "Като две капки вода", което започва на 10 март от 20 часа по Нова телевизия. Звездата от "Ала...