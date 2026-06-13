ЦСКА при Божков с молба за фалит
Акционерите в ЦСКА посетиха бившия благодетел на клуба Васил Божков. Очевидно, не по бизнес, а с молба за помощ. "Червените" предлагат акциите без пар...
Следете всички новини, анализи и коментари за Иво Манджуков. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Акционерите в ЦСКА посетиха бившия благодетел на клуба Васил Божков. Очевидно, не по бизнес, а с молба за помощ. "Червените" предлагат акциите без пар...