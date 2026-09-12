Официално. Кой е аут от ЦСКА
Той бе назначен през лятото на 2024 г.
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Той бе назначен през лятото на 2024 г.
Иван Славов
Народният представител от АБВ Иван Славов бе преизбран за шеф на областната структура на партията. 100% от делегатите на областната конференция дадоха...
Депутатът от АБВ Иван Славов оглави областната структура на партията в Сливен. Това стана на учредителното събрание, проведено през уикенда. Славов б...
Сливен. Лидерът на АБВ в Сливенска област Иван Славов е освободен от поста зам.-кмет на общината. Уволнението е станало със заповед на кмета на Сливен...