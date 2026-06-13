Иван Шишиев: Фотографията е живот
Мечтата на Иван Шишиев е да създаде място за четене, споделяне и култура
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Мечтата на Иван Шишиев е да създаде място за четене, споделяне и култура
Албумът "Етюд-и-те на София" е петгодишна хронология на промените в града, запечатани са и пандемията, и протестите
Коронавирус истерията вдъхнови известния фотограф