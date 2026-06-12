Отрупаха с цветя паметника на освободителя на Благоевград
Благоевград отбеляза 137 години от освобождаването на Горна Джумая /б.а.-старото име на града/. Ритуалът се състоя днес в двора на благоевградския хра...
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Благоевград отбеляза 137 години от освобождаването на Горна Джумая /б.а.-старото име на града/. Ритуалът се състоя днес в двора на благоевградския хра...