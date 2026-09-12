Учени искат назначението на Комитски да бъде преразгледано
София. Учени от цялата страна поискаха преразглеждане на назначението на новия председател на Държавна агенция „Архиви" Иван Комитски. Той беше назнач...
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София. Учени от цялата страна поискаха преразглеждане на назначението на новия председател на Държавна агенция „Архиви" Иван Комитски. Той беше назнач...
София. В държавна агенция "Архиви " се пазят фондовете на нацията. Затова първата задача на Иван Комитски като шеф ще бъде да подобри материалната баз...
София. Назначението на Иван Комитски начело на Държавна агенция "Архиви" е грешка, смятат от ДСБ. Причината е, че той е бил бивш щатен служител в трет...
София. "Правителството освободи Мартин Иванов като председател на Държавната агенция „Архиви" и определи за неин ръководител Иван Комитски". Това съо...