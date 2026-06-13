Диалектолог със званието „Доктор хонорис кауза” на ЮЗУ
Ректорът на Югозападния университет „Неофит Рилски" проф. д.н. Иван Мирчев връчи почетното звание "Доктор хонорис кауза" на един от най-ярките съвреме...
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Ректорът на Югозападния университет „Неофит Рилски" проф. д.н. Иван Мирчев връчи почетното звание "Доктор хонорис кауза" на един от най-ярките съвреме...