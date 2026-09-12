Всичко за Иван Карнабитов

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Сменят шефа на летище Пловдив

Сменят шефа на летище Пловдив

Пловдив. До дни летище Пловдив ще има нов директор. Дойчин Ангелов ще бъде сменен, научи "Стандарт", а на негово място ще бъде издигнат бившият шеф на...

05 септември | 15:59
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