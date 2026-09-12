Фен на "Ботев" поема летище Пловдив
Иван Карнабитов се запалил по самолетите покрай баща си
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Иван Карнабитов се запалил по самолетите покрай баща си
Пловдив. Иван Карнабитов е новият директор на летище Пловдив, предаде Дарик. Първото нещо, с което ще се захване новият директор е да върне община Пл...
Пловдив. До дни летище Пловдив ще има нов директор. Дойчин Ангелов ще бъде сменен, научи "Стандарт", а на негово място ще бъде издигнат бившият шеф на...