Сестрата на Гарелов с разтърсващи думи след смъртта му
Радка Гочева не е на себе си
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Радка Гочева не е на себе си
Водещият на "Панорама" разказа какво става,когато куршумите свирят
Фасадата на църквата бе покрита с венци
Гарелов почина на 3 септември след продължително боледуване
Поклонението ще бъде в софийската черква "Свети Седмочисленици"
Беше истински журналист, заяви лидерът на ИТН
Той трудно приема последователните загуби на бившата и настоящата си съпруги
Той бе в "Пирогов" от средата на юли след черепно-мозъчна травма
Големият журналист пострада при падане
Той е в интензивното на "Пирогов"
81-годишният журналист претърпя тежък инцидент край морето
Какво е здравословното състояние на големия български журналист
От четвъртък той е в реанимацията на „Пирогов“ с тежка черепно-мозъчна травма
Легендарният тв водещ е получил травма в курорта "Свети Влас"
През живота си е срещал много хора и всички те са се превърнали в близки негови приятели
Разликата между политиците ни и патриарх Неофит е голяма, категоричен е журналистът
Когато искате да кажете на някого, че го обичате, казвайте му го веднага, призовава той
Празнословието е като детската болест на демокрацията
Легендарният тв водещ загуби и двете си съпруги