Иван Бърнев и Джон Ерик Бентли в нов БГ филм
Започнаха снимките на военната драма „Пилоти“
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Започнаха снимките на военната драма „Пилоти“
Дъщерята на Наско от БТР е сред актьорите в спектакъла на Маргарита Младенова
С Иван Бърнев, един от най-любимите му актьори БУЛФОТО
Иван Бърнев снимал 15 дни зимата по потник "Урок" на Кристина Грозева и Петър Вълчанов триумфира с 5 награди от Българската филмова академия, спечели...
Късометражният филм с Иван Бърнев и Леда Стоилова - достъпен онлайн от 1 юни След представянето на „Без заглавие" в Studio 5 преди почти година, сега...
Благоевград. В благоевградския драматичен театър „Никола Вапцаров" ще бъде представена постановката „Вечеря за тъпаци" на чешкия режисьор Иржи Менцел....
Топактьорът ще разчиства оборите на Авгий в спектакъла на Ивайло Христов