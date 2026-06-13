Ива Софиянска чака второ дете
Ива Софиянска е бременна за втори път. Дъщерята на бившия кмет на столицата Стефан Софиянски трябва да роди през август. Тя съобщи пред Нова тв, че за...
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Ива Софиянска е бременна за втори път. Дъщерята на бившия кмет на столицата Стефан Софиянски трябва да роди през август. Тя съобщи пред Нова тв, че за...