Божи и Бандата изпуснаха писана
Тамара Джурич е известна фенка на "Партизан" и изрази своето разочарование от загубата на "гробарите" от "Цървена звезда" (1:2)
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Тамара Джурич е известна фенка на "Партизан" и изрази своето разочарование от загубата на "гробарите" от "Цървена звезда" (1:2)
Защитникът на "Партизан" Иван Бандаловски иска да бяга от закъсалия клуб, тръбят медиите в Сърбия. Бандата вече говорил със спортния директор Ивица Ил...
Валери Божинов и Иван Бандаловски претърпяха срам с човек повече за 0:2 като домакин на "Войводина" и вече са на 21 т. от лидера "Царвена звезда". Бо...
"Партизан" реже 50% от заплатите на Валери Божинов и Иван Бандаловски. Причината е селфито тип "duck face", което двамата си направиха на резервната с...
Селекционерът на националния отбор Ивайло Петев изчетка здраво Валери Божинов пред сръбските медии. Освен това младият специалист се зарече да ползва...
Българинът поля с бира титлата на "Партизан" Пореден подарък от пищната Сандра получиха Иван Бандаловски и съотборниците му от "Партизан". Докато те...
Бившият национал на ЦСКА Иван Бандаловски ще облече екипа на сръбския "Партизан", твърдят медии в западната ни съседка. Според спортния директор на "ч...
Два румънски гранда се бият за българина Иван Бандаловски, научи "Стандарт". Става въпрос за столичните "Динамо" и "Рапид". Очаква се Бандата да подпи...
Льовен. Българският национал Иван Бандаловски подписа за три години с белгийския ОХЛ. Бандата премина в отбора като свободен агент, а новината бе потв...
София. Играчът на ЦСКА Иван Бандаловски е на крачка от трансфер в тима от Чемпиъншип Шефилд Уензди, информира Tuttomwercato.web. Изданието твърди още...
Мариячи възпяват Камата, той пъди младоженец
София. Иван Бандаловски се появи със сак на "Армията" в петък сутринта, но секунди преди автобусът да потегли към Етрополе, направи стринт към колата...