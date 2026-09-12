Всичко за Иван Бандаловски

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Последни новини Спорт
Бандата се маха от "Партизан"

Бандата се маха от "Партизан"

Защитникът на "Партизан" Иван Бандаловски иска да бяга от закъсалия клуб, тръбят медиите в Сърбия. Бандата вече говорил със спортния директор Ивица Ил...

23 януари | 19:30
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Бандаловски шокира ЦСКА

Бандаловски шокира ЦСКА

София. Иван Бандаловски се появи със сак на "Армията" в петък сутринта, но секунди преди автобусът да потегли към Етрополе, направи стринт към колата...

14 юни | 18:04
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