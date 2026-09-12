Левски пред изненадващ трансфер
"Сините" търсят да се подсилят с нов страж
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"Сините" търсят да се подсилят с нов страж
Изисканият дисидент Иван Андонов засне киноувертюра на прехода
Чаровният актьор, режисьор и художник днес трябваше да навърши 80 Чаровен актьор, талантлив режисьор, експресивен художник. Това беше Иван Андонов, к...
Филмът изпреварва класики като "Седмият печат" и "Портокал с часовников механизъм"
Стара Загора. Големият Иван Андонов, оставил образци в българското кино и като актьор, и като режисьор, що оживее в диск със свои изпълнения. Това раз...