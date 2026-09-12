Иван Айолов: Енергетиката е гаранция за развита икономика
Трябва да се създаде национална програма за подкрепа на бизнеса, смята кандидатът за народен представител от 25 МИР Станислав Младенов
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Трябва да се създаде национална програма за подкрепа на бизнеса, смята кандидатът за народен представител от 25 МИР Станислав Младенов
Либерализацията на енергийния пазар ще донесе плюсове за дребните потребители, смята кандидатът за народен представител от „БСП за България“ в 24 МИР
София. Реализацията на българския участък от "Южен поток" вече върви по график, съобщи зам.-министърът на икономиката Иван Айолов по време на конферен...