Ивайло Зартов на съд за 2.2 млн лв, придобити незаконно
Бургас. Бившият политик Ивайло Зартов, който в момента излежава присъда в затвора, отива отново на съд. Срещу него е заведено гражданско дело по искан...
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Бургас. Бившият политик Ивайло Зартов, който в момента излежава присъда в затвора, отива отново на съд. Срещу него е заведено гражданско дело по искан...