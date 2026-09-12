Филев с три нули на световното
Европейският шампион от Тел Авив 2014 Ивайло Филев направи три нули в кат до 62 кг на световнотопо вдигане на тежести в Алмати (Казахстан). Той не усп...
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Европейският шампион от Тел Авив 2014 Ивайло Филев направи три нули в кат до 62 кг на световнотопо вдигане на тежести в Алмати (Казахстан). Той не усп...
Щангистът се прицели в Топ 6 на световното Чек за 10 бона от Корпоративна търговска банка получи европейският ни шампион в кат. до 62 кг по вдигане н...
Ивайло Филев стъпи на европейския връх леко изненадващо. Щангистът от Исперих зарадва цяла България с титлата си в кат. до 62 кг от шампионата на Стар...