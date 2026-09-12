Млади творци от НХА участваха в специална изложба на ПромениКартинката и Орбико България
„ТРАНСФОРМАЦИИ за по-устойчиво утре“ е част от поредицата съвместни инициативи на двете компании в областта на устойчивото развитие
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„ТРАНСФОРМАЦИИ за по-устойчиво утре“ е част от поредицата съвместни инициативи на двете компании в областта на устойчивото развитие
Случаят предизвика много отрицателни реакции
Обожавам това, което ѝ се случва, заяви артистът
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