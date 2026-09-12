Всичко за Ива Екимова

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Wosh MC хлътна по Ива Екимова

Wosh MC хлътна по Ива Екимова

Рапърът обяви война на "кифлите" Стефан Иванов, известен с прякора Wosh MC, влиза във все по-ожесточена война със Зорница Линдарева и Елена Кучкова в...

09 октомври | 22:40
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