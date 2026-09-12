Не достигат 20 000 IT специалисти
Известни сме по света с най-добрите софтуерни специалисти
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Известни сме по света с най-добрите софтуерни специалисти
финансиране на професионални гимназии и университети, за да обучават повече софтуерни специалисти. Това реши Министерски съвет, като одобри Концепция...
Индустрията, която се развива с най-бързи темпове у нас, са информационните технологии и България е най-известна с ИТ специалистите си по света, каза...
10 000 са свободните места за IT специалисти на пазара на труда. Бизнесът иска по-лесен внос на чужди висококвалифицирани кадри и настоява за облекчав...
София. IT специалисти се обявиха срещу повишаването на максималния осигурителен доход от 2400 лв. на 2600 лв. Това ясно от писмо на Българската асоциа...
Средното възнаграждение на специалистите, които работят в бранша, е четири пъти по-високо от средното за България София. Софтуерният бизнес е сред на...
В средище на IT специалисти ще се превръща берковското село Песочница. Изоставеното от света място ще оживее след като програмисти решават да работят...
Фирмите зоват университетите да завишат бройките на студентите