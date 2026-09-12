Как историята на Паисий събуди българите
Светецът ползвал сведения от творби на св. патриарх Евтимий, Христофор Жефарович и Мавро Орбини
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Светецът ползвал сведения от творби на св. патриарх Евтимий, Христофор Жефарович и Мавро Орбини
"Преписвайте тая историйца и пазете я да не изчезне!", ни завеща светецът
297 години се навършват днес от рождението на Паисий Хилендарски и 257 години от написването на "История славянобългарска"
„История славянобългарска" отива там, където може да бъде разбрана вероятно по-добре. Така министърът на образованието Тодор Танев обясни предложениет...
Стара Загора. Почит към най-българската книга – така може да се нарече една от инициативите на Младежкия общински съвет в Казанлък за Деня на народнит...
Пернишкото село Кралев дол се обяви за родно място на хилендарския монах
Благоевград. Стартира преписването на "История славянобългарска" в Благоевград. В инициативата ще се включат ученици от Езикова гимназия „Людмил Стоян...