Искров обяви кога подава оставка
Гуверньорът на БНБ Иван Искров подава оставка на 19 юни. Това е съобщил самият той на председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси Мен...
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Гуверньорът на БНБ Иван Искров подава оставка на 19 юни. Това е съобщил самият той на председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси Мен...