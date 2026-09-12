НАТО се вторачи в Русия, а забрави "Ислямска държава"
Продължителната подготовка на двегодишните срещи на върха на НАТО дават предимството за предварително съгласуване на позициите на държавите членки. По...
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Продължителната подготовка на двегодишните срещи на върха на НАТО дават предимството за предварително съгласуване на позициите на държавите членки. По...
Турски войници в Сирия са били евакуирани късно снощи, след нареждане за оттегляне на охраната от гробницата на Сюлейман шах - дядо на основателя на...
Робърт Каплан,агенция "Стратфор" Обезглавяването на американския журналист Джеймс Фоули от "Ислямска държава" бе повече от ужасяващ и трагичен акт: п...
Те екзекутират и изнасилват в името на "истинския ислям". А в дъното на всичко е чувството, че Западът ги е обидил и отхвърлил, както и жестоката омра...
Джихадистите от групировката "Ислямска държава" (бившата "Ислямска държава в Ирак и Леванта") са убили около 500 души от етническото малцинство в стра...