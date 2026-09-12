Втори пробив в Холивуд! Любима наша актриса влезе във вселената Марвел
Ирмена Чичикова участва в хитовия холивудски сериал "Тайно нашествие"
Следете всички новини, анализи и коментари за Ирмена Чичикова. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Ирмена Чичикова участва в хитовия холивудски сериал "Тайно нашествие"
В "Черешката на тортата" Ирмена Чичикова скри листчето с посланието на актьора
След годините в НАТФИЗ театралната сцена в Хасково отново събра двама известни състуденти - режисьорът Стайко Мурджев и актрисата Радина Кърджилова. В...
"Стандарт" е домакин на срещата с феновете на сагата и сериала