Ирина Савина ще е временен кмет на София
Тя ще замести Йорданка Фандъкова по време на отпуската ѝ за участие в местните избори
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Тя ще замести Йорданка Фандъкова по време на отпуската ѝ за участие в местните избори
София. Изпълнени са 31 % от проекта за изграждане на инженерна инфраструктура на ВиК мрежа на Банкя и на кварталите Градоман, Михайлово, Вердикал и с....
София. Безплатно може да бъдат санирани домовете на хората, чиито месечни доходи са до 310 лв. на член от семейството. Освен това трябва да им е отказ...