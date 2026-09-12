Етно дивите на Ирина Сардарева
Топ дизайнерката налага лен, платно, бродерии и шевици за пролетта и лятото
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Топ дизайнерката налага лен, платно, бродерии и шевици за пролетта и лятото
Романтични шапки за пролетта и лятото променят визията и имиджа на всяка дама, независимо дали е изгряваща модаджийка или достолепна фешън маниачка. Г...
Няма строги правила в модата - само фантазия и елегантност, казва дизайнерката Ирина Сардарева Гери Дончева преди броени дни спечели престижното трет...