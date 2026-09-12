Всичко за Ирина Сардарева

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Ретро и романтика в шапките

Ретро и романтика в шапките

Романтични шапки за пролетта и лятото променят визията и имиджа на всяка дама, независимо дали е изгряваща модаджийка или достолепна фешън маниачка. Г...

22 април | 23:10
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Есен 2015: Всичко е позволено

Есен 2015: Всичко е позволено

Няма строги правила в модата - само фантазия и елегантност, казва дизайнерката Ирина Сардарева Гери Дончева преди броени дни спечели престижното трет...

06 ноември | 6:00
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