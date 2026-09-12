Иранци заложили бомбата, която уби Исмаил Хания
Бомбата е била поставена преди два месеца в къщата
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Бомбата е била поставена преди два месеца в къщата
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В курортите край Варна най-много са германските, румънските и българските туристи, коментира доц. Стоян Маринов от Варненската туристическа камара. Вс...
Хасково. Разбиха иранска група за прехвърляне на опиат у нас в статуи. На ГКПП Капитан Андреево митничарите откриват в камион с иранска регистрация и...
Пловдив. Наплив от иранци се очаква в най-скоро време в Пловдив. Потенциалните източни туристи са клиенти на десет туроператорски фирми от Техеран, ко...