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Иранци си харесаха Златните

Иранци си харесаха Златните

В курортите край Варна най-много са германските, румънските и българските туристи, коментира доц. Стоян Маринов от Варненската туристическа камара. Вс...

02 август | 21:40
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