Каква е мощта на иранската армия?
По данни на базирания във Великобритания Международен институт за стратегически изследвания активният персонал във въоръжените сили на страната е 523...
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По данни на базирания във Великобритания Международен институт за стратегически изследвания активният персонал във въоръжените сили на страната е 523...