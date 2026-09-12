Обявиха болестите, които човечеството няма да победи
Сред тях са деменция и астма
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Сред тях са деменция и астма
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Десетки планирани екзекуции бяха отложени в американския щат Охайо до 2017 г. Причината е проблем с доставката на препарата за смъртоносни инжекции....
Пяната се инжектира за секунди, процедурата трае 5 минути