Подписан е договорът за заем от 500 млн. евро от ЕИБ
Подписан е договорът за вземане на структурен заем за 500 млн. евро от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), с който ще се подпомага българското уча...
Следете всички новини, анализи и коментари за Инвестиционни Проекти. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Подписан е договорът за вземане на структурен заем за 500 млн. евро от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), с който ще се подпомага българското уча...
Благоевград. Кметът на община Благоевград Атанас Камбитов и екипът му отправиха призив към жителите на общината да подкрепят подписката "Благоевград з...
Осем фирми бяха отличени за техните инвестиционни проекти, осъществени през 2012 г. Организатор на седмото поредно издание на "Инвеститор на годината"...