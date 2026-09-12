Става още по-напечено! Турция заплашва Израел
„Както влязохме в Либия и Карабах, така можем да влезем и в Израел“, каза президентът Ердоган
Следете всички новини, анализи и коментари за Интереси. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
„Както влязохме в Либия и Карабах, така можем да влезем и в Израел“, каза президентът Ердоган
Истината си прокарва пътя
Росен Христов каза кой ще плаща евтин ток
КПКОНПИ го хвана в крачка
Комисията на Сотир Цацров оповести резултатите от проверката
Топфинансовият експерт на Има такъв народ даде конкретен пример
Борисов не е в състояние да представи Плана за възстановяване, каза зам.-председателят на НС
Ще спре ли Турция руските военни кораби, желаещи да преминат през Босфора?
КПКОНПИ ще установява конфликт на интереси по отношение на Костадин Холянов
Български медии не се допускат, но чалга каналите ни - да, казва проф. Иван Илчев
Тя не е декларирала конфликт на интереси преди да вкара Поморие в резолюцията на ЕП
Това коментира вицепремиерът и военен министър
Татяна Нейкова е упражнила правомощия в интерес на своя син
Със сигурност частен интерес, смята Ивайло Калфин
Божков, Цв. Василев, умни и красиви в клуб по интереси срещу закона, президентът им приглася
Производството срещу него за конфликт на интереси е било образувано по сигнал
С координационния център във Варна ставаме по-важни политически, а не плацдарм за съюзнически войски срещу Москва
Участва в комедиен сериал, единственият герой в "Стар Трек", който играе сам себе си
Ще има бонуси за отличници и повече пари за двойкаджии Първите ученици, които ще учат по изцяло нов училищен закон, ще се дипломират през 2027 г. Деп...
100 лева глоба за всеки декар земя, притежавана от дружества, които имат сред акционерите си физически или юридически лица извън европейското икономич...