Ненчев дава показания за новите дрехи на армията
Министърът на отбраната Николай Ненчев бе разпитван вчера във Военноокръжната прокуратура. Той е бил призован по телефона веднага след участието си в...
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Министърът на отбраната Николай Ненчев бе разпитван вчера във Военноокръжната прокуратура. Той е бил призован по телефона веднага след участието си в...
Ганчо Караджов, който до момента ръководеше държавното предприятие "Интендантско обслужване", е бил освободен заради дълг 3 милиона лева. Това стана я...
Калофер. Шивачките от "Интендантско обслужване" – Калофер отново протестираха и затвориха закратко Подбалканския път. Недоволството е заради голяма по...
Стара Загора. Служителите на "Интендантско обслужване" в Калофер отново са на протест и затвориха подбалканския път София – Бургас, съобщи БГНЕС. Слу...
София. Шефове на военно дружество, работещо на загуба вече повече от три години, са си правили екскурзии до лъскавия моден форум Прет-а-Порте в Париж....
Директорът уверил работниците, че ще получат заплатите си до десет дни