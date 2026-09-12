Илиян Михов: Доволен съм, че не станах политик в България
Сингапур. Той можеше да е заместник министър-председател на България и да прави важни решения за дългосрочното икономическо развитие на страната. К...
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Сингапур. Той можеше да е заместник министър-председател на България и да прави важни решения за дългосрочното икономическо развитие на страната. К...
INSEAD (Institut Europeen d'Administration des Affaires) - Европейски институт по бизнес администрация е една от водещите и най-големите в света бизне...
Париж. Икономистът Илиян Михов ще оглави световно известния Европейски институт по бизнес администрация INSEAD, съобщи Файненшъл таймс. Българинът...